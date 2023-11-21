خريطة الأسعار اليوم: زيادة الحديد واللحوم.. والذهب يحلق قرب أعلى مستوياته

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد واللحوم الحمراء في الأسواق اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار الجبن الأبيض، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وارتفع سعر الذهب في مصر إلى قرب أعلى مستوى في تاريخه.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الطماطم والفلفل وارتفاع الكوسة والليمون اليوم بسوق العبور

ارتفاع أسعار السمك البلطي وانخفاض الكابوريا والجمبري بسوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار اللحوم وانخفاض الجبن الأبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بمنتصف التعاملات ويقترب من مستواه التاريخي