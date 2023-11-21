معيط: نستهدف التوسع في إصدارات التمويلات الخضراء والمستدامة منخفضة التكلفة

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كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة في إصدار المزيد من التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة التكلفة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

أضاف الوزير، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي للجنة الأسواق المالية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئة الأسواق المالية اليوم، أنه يتم توجيه حزم التمويل الخضراء والمستدامة لمشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء وغيرها من المشروعات ذات البعد الاجتماعي التى تستهدف تحسين معيشة المواطنين.

وذكر أن التمويل الأخضر والمستدام يتطلب فترة من الإعداد للمشروعات المؤهلة للتمويل والتنسيق مع الجهات المنفذة وإعداد التقارير اللازمة للممولين بشأن توجيه المبالغ المتاحة، موضحا أن التجربة المصرية في هذا المجال تعزز المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف الوزير أن الإصدارات المصرية الناجحة للسندات الخضراء وسندات الـ"باندا" والـ "ساموراي" والتمويلات الخضراء والمستدامة الأخرى، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، تعكس قدرة الحكومة على تنويع مصادر وأدوات التمويل.

كما تعكس هذه الإصدارات حرص الحكومة على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل، وفقا للوزير.