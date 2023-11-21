سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بمنتصف التعاملات ويقترب من مستواه التاريخي

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 30 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

واقترب سعر جرام الذهب عيار 21 من مستواه التاريخي في مصر والذي سجله في أبريل الماضي عند 2800 جنيه.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 10 جنيهات مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصبح مجموع الارتفاع حتى منتصف تعاملات اليوم 40 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1860 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2391 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2790 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3189 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 22320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1986 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 8.7 دولار بنسبة 0.41% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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