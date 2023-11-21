ارتفاع أسعار اللحوم وانخفاض الجبن الأبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والجبن الرومي، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الجبن الأبيض، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 31.61 جنيه، بارتفاع 76 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 39.8 جنيه، بانخفاض 54 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.51 جنيه، بانخفاض 32 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.4 جنيه، بانخفاض 70 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 36.16 جنيه، بارتفاع 44 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.2 جنيه، بانخفاض 7 قروش .

كيلو العدس المعبأ: 49.39 جنيه، بانخفاض 29 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 79.02 جنيه، بارتفاع 33 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.3 جنيه، بارتفاع قرش.

كيلو اللحوم الطازجة: 312.56 جنيه، بارتفاع 1.2 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 93.36 جنيه، بارتفاع 1.58 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.02 جنيه، بانخفاض 43 قرشا.

كيلو الفول السائب: 39.73 جنيه، بانخفاض 42 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 95.7 جنيه، بانخفاض 22.28 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 241.63 جنيه، بارتفاع 16.49 جنيه.

لتر اللبن السائب: 23.64 جنيه، بانخفاض 73 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 63.18 جنيه، بانخفاض 24 قرشا.