ارتفاع أسعار السمك البلطي وانخفاض الكابوريا والجمبري بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار المكرونة السويسي، والكابوريا، والجمبري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار السمك البلطي، والسبيط والكاليماري، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 67 و71 جنيها، بارتفاع جنيه.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و100 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 جنيه و330 جنيها، بارتفاع 30 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و210 جنيهات.