انخفاض أسعار الطماطم والفلفل وارتفاع الكوسة والليمون اليوم بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي والحامي، والخيار الصوب، والبرتقال أبو سرة، والجوافة، في سوق الجملة بالعبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الكوسة، والفاصوليا، والليمون البلدي، والرومان خلال تعاملات اليوم بسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البطاطس بين 8.5 و14.5 جنيه.

البصل بين 15 و20 جنيها.

الكوسة بين 4 و8 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا

الفاصوليا بين 5 و6 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و6 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 6 و7 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات.

البامية بين 29 و35 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5 و7 جنيهات، بانخفاض 1.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الجوافة بين 6 و10 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الرمان بين 8 جنيهات و20 جنيها، بارتفاع جنيهين.

البلح الزغلول بين 17 و21 جنيها.