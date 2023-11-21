امتحانات شفوية للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة إمام وخطيب في هذا الموعد

كتب- مصطفى عيد:

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عقد الامتحانات الشفوية للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبار الإلكتروني في مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف بدءًا من 20 ديسمبر المقبل.

وبحسب بيان من جهاز التنظيم والإدارة اليوم الثلاثاء، ذكر صالح الشيخ أن الجهاز سيخطر لاحقًا المتقدمين بموعد امتحانهم.

واستقبل رئيس الجهاز الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمركز الإدارة العامة بالعجوزة، وتفقدا امتحان المتقدمين في مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف، وشملت الجولة تفقد أماكن استقبال المتقدمين، وقاعات الامتحانات ولجان الكشف الطبي.

وخلال الجولة، وجه وزير الأوقاف الشكر للدكتور صالح الشيخ، على الجهد الكبير الذي لمسه في تنفيذ المسابقة بكل مراحلها، حتى خرجت في هذه الصورة المشرفة للامتحانات والتي تهدف إلى اختيار أفضل الكفاءات من بين جميع المتقدمين، وفقا للبيان.

أوضح الوزير أن الاختيار يتم وفق أسس عالية من الانضباط والشفافية والنزاهة والعدالة، مؤكدًا التعامل بحسم شديد مع من يتقدم بمستندات مزورة في التقدم للوظيفة.

وذكر الوزير أنه في إطار تلبية حاجة الوزارة من الأئمة والعمال، من المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مسابقة جديدة لشغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب وشغل 1000 وظيفة عامل بالوزارة للعام الثالث خلال شهر يناير المقبل، وستنشر تفاصيل المسابقة على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز.