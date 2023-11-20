وزير الكهرباء يشيد بالعلاقات المتميزة مع بنك الاستثمار الأوروبي وخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة

كتب- محمد صلاح:

أشاد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء وبنك الاستثمار الأوروبي، مشيرا إلى أن مشاركة البنك في تمويل مشاريع القطاع تعتبر ثقة في نجاح إدارة مشروعاته على أرض مصر، وهو ما تجلى بوضوح خلال العقود الماضية.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الكهرباء، اليوم الاثنين، مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط جيلسومينا فيجليوتي، والوفد المرافق لها، حيث بحثا سبل زيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف المجالات، وبصفة خاصة في مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة، والمجالات المختلفة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة.

وأكد شاكر أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة لنشر استخداماتها وخفض انبعاثات الكربون، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات.

ونوه التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر ومشروعات الربط الكهربائي، وخاصة الربط مع قبرص واليونان، بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية، مشددا على اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والاعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضح الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030، لافتا إلى الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء، وأيضًا توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر على أرض مصر.

ومن جهتها، أشادت فيجليوتي بخبرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في كافة المجالات، مؤكدة أن مصر لديها تجربة مهمة في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.