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BBC

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

03:51 م الإثنين 20 نوفمبر 2023

مؤشر البورصة الرئيسي - أرشيفية

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كتبت- دينا خالد:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.56% إلى مستوى 24760 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.07%، وانخفص مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.11%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 190 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 40.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 231 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 2.12% إلى مستوى 24899 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.

المؤشر الرئيسي للبورصة هبوط جماعي لمؤشرات البورص تعاملات المستثمرين الأسهم الصغيرة والمتوسطة

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