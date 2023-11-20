رئيس شعبة الدخان: رفع الأسعار الرسمية لم ينعكس إيجابيا على أزمة السجائر

كتبت- شيرين صلاح:

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إنه رغم زيادة أسعار السجائر الرسمية من الشركات خلال الأسبوعين الماضيين لا تزال أزمة ارتفاع أسعارها غير الرسمية بفارق كبير مستمرة في السوق.

وأوضح إمبابي، أن كل تاجر يُسعر ما يبيعه من السجائر بحسب الكميات الموجودة لديه.

وأضاف رئيس شعبة الدخان، أن زيادة الأسعار الرسمية من الشركات، لم تنعكس إيجابيا على أسعار السوق غير الرسمية، ولم تحل أزمة السجائر في الأسواق ولو جزئيا، ومن المتوقع لها الاستمرار على هذه الحالة في حال عدم التدخل بإجراءات مختلفة لحل المشكلة.

وذكر إمبابي أن أزمة السجائر في السوق غير الرسمي لن تُحل إلا بعد قلب نظام الهرم التوزيعي للسجائر، وعدم توزيع الشركات السجائر في البنزينات لكبح جماح الاحتكار من قبل بعض تجار الجملة.

وشهدت أسعار السجائر في السوق غير الرسمية ارتفاعات غير مسبوقة على مدار الأشهر السابقة، نتيجة تراجع كميات إنتاج الشركات من السجائر، بالإضافة إلى التخزين والاحتكار من قبل بعض تجار الجملة.

كانت شركات إنتاج السجائر العاملة في مصر، رفعت أسعار منتجاتها خلال الأسبوعين الماضيين، مع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة والذي سمح للشركات بزيادة الأسعار بعد رفع شرائح أسعار السجائر.

وتضمنت الشركات التي أعلنت زيادة الأسعار، شركة الشرقية "إيسترن كومباني" المصنعة لسجائر كليوباترا، وشركة فيليب موريس مصر التي تنتج سجائر مارلبورو وإل إم وميريت تحت العلامة التجارية "المتحدة للتبغ"، وكذلك شركتي جي تي آي، والمنصور.