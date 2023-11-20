بـ "قرع الجرس".. البورصة تحتفل ببدء التداول على أسهم شركة "فتنس برايم"

كتبت- شيماء حفظي:

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تعتزم النهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة.

جاء ذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا ببدء التداول على أسهم شركة "فتنس برايم للأندية الصحية" بعد قيدها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الشيخ، أن التواجد داخل هذا السوق مرتبط بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع والنمو وزيادة حجم الأعمال.

وأوضح الشيخ، أن إدارة البورصة تعمل على جذب العديد من الشركات من قطاعات متنوعة للقيد في البورصة المصرية وذلك إثراء للتنوع القطاعي للشركات المقيدة داخل السوق، بما يؤدي إلى تغطية أكبر عدد ممكن من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني تدعيمًا وتنميةً لجانب العرض في سوق الأوراق المالية.

وقال سامح المنجوري، الرئيس التنفيذي لشركة "فتنس برايم، إن القيد يمثل خطوة هامة في خطة الشركة واستراتيجيتها الطموحة للنمو.

وأضافالمنجوري، أن القيد يتيح للشركة العديد من الفرص للوصول إلى الأسواق المالية لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع وزيادة حجم الأعمال.

وأوضح المنجوري، أن الشركة تهدف إلى الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي خلال الفترة القادمة.

وتعمل شركة فتنس برايم للأندية الصحية" (FTNS.CA) بمجال إقامة وتشغيل الأندية الصحية بأنواعها (جيم، ساونا، جاكوزي، ... إلخ)، ويبلغ رأس مال الشركة المصدر 66,250,000 جنيه مصري مقسم على 132,500,000 سهم بقيمة إسمية للسهم تبلغ 0.5 جنيه، وقامت الشركة بطرح 20% من إجمالي أسهمها بسعر طرح 1.2 جنيه للسهم بحيث بلغت قيمة الطرح 31,800,000 جنيه.