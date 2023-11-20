ارتفاع أسعار الزيت واللبن السائب وانخفاض السكر بالأسواق اليوم الاثنين

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الأرز المعبأ، والزيت، واللحوم الطازجة، واللبن السائب والمسلى الصناعي، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

بينما تراجعت أسعار السكر، والدواجن، والجبن الرومي خلال تعاملات اليوم بالأسواق، وفقا لبيانات البوابة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 30.85 جنيه، بارتفاع 3.05 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 40.34 جنيه، بارتفاع 22 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.83 جنيه، بارتفاع 1.61 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 62.87 جنيه، بارتفاع 3.32 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.72 جنيه، بانخفاض 4.14 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.27 جنيه، بارتفاع 85 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 49.68 جنيه، بانخفاض 4 قروش.

لتر زيت الذرة كريستال: 78.69 جنيه، بارتفاع 8.13 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.29 جنيه، بارتفاع 15 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 311.54 جنيه، بارتفاع 4.1 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 91.78 جنيه، بانخفاض 1.19 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.45 جنيه، بارتفاع 91 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.15 جنيه، بانخفاض 44 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 117.98 جنيه، بانخفاض 27 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 225.14 جنيه، بانخفاض 9.14 جنيه.

لتر اللبن السائب: 24.37 جنيه، بارتفاع 1.41 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 63.42 جنيه، بارتفاع 3.12 جنيه.