انخفاض الملوخية والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفلفل الحامي، والملوخية، والخيار الصوب والبلدي، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 جنيه و7 جنيهات.

البطاطس بين 8.5 و14.5 جنيه.

البصل بين 15 و20 جنيها.

الكوسة بين 3.5 و7.5 جنيه.

الفاصوليا بين 3.5 جنيه و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين جنيهين و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و7 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار الصوب بين 7 جنيهات و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار البلدي بين 4 جنيهات و7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

البامية بين 29 و35 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5.5 و8.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

الجوافة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الرمان بين 7 جنيهات و18 جنيها.

البلح الزغلول بين 12 و18 جنيها.

البلح البارحي بين 55 و60 جنيها.