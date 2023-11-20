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8 شركات مصرية من قطاع الكيماويات تشارك بمعرض "بيبر وورلد" بدبي

11:44 ص الإثنين 20 نوفمبر 2023

المجلس التصديري للصناعات الكيماوية

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كتبت- شيرين صلاح:

كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن مشاركة 8 شركات مصرية من قطاع الكيماويات والأسمدة في معرض بابر وورلد، والمقام في الإمارات خلال الفترة من 21 وحتى 23 من نوفمبر الجاري.

وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، في بيان اليوم الاثنين، إن إجمالي مساحة العرض للشركات تبلغ حوالي 150 متر في مجال الأدوات المكتبية، وذلك لأهمية المعرض ونتائجه الفعالة عبر 17 دورة السابقة.

ويُعتبر معرض بيبر وورلد من أهم الأحداث بالمنطقة، ويشمل قطاعات متعددة منها قطاعات التجهيزات المكتبية وكذلك قطاع الورق والهدايا. العالمية والمحلية.

ووفقا للبيان، تشارك في المعرض أبرز العلامات التجارية العالمية والشركات المحلية، وهو يمثل فرصة مثالية للاستفادة من سوق متنامية والتواصل مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية به، مثل تجار التجزئة والجملة، والمؤسسات التعليمية والشركات المختصة بالهدايا. وتتضمّن نسخة هذا العام "قرية بلاي ورلد" المخصصة لألعاب ومسلتزمات الأطفال.

المجلس التصديري للصناعات الكيماوية قطاع الكيماويات معرض بيبر وورلد

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