غرفة التجارة: 1.4 مليار فرنك قيمة التجارة بين سويسرا ومصر في 2022

كتبت- شيرين صلاح:

قالت سارة الحداد المدير التنفيذي للغرفة التجارية السويسرية في مصر، إن إجمالي حجم التجارة بين سويسرا ومصر بلغ 1.4 مليار فرنك سويسري في عام 2022.

وبلغت حجم الصادرات من سويسرا إلى مصر ما يصل إلى 1.3 مليار فرنك سويسري في عام 2022، بينما بلغت الواردات من مصر إلى سويسرا 83.9 مليون فرنك سويسري، بزيادة طفيفة عن 77.3 مليون فرنك سويسري في عام 2021، ويعد ذلك مؤشرًا جيدًا مما يدل على زيادة ونمو فرص الاستثمار التجاري بين البلدين، وفقا لقول الحداد في بيان من الغرفة اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال استضافة غرفة التجارة السويسرية بالقاهرة، عددًا من الشركات السويسرية العاملة في السوق المصري، خلال النسخة الثالثة من المعرض الأفريقى للتجارة البينية (IATF 2023)، الذي أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ووفقا للبيان، شاركت من خلال جناح الغرفة 4 شركات هم: ABB (إيه بي بي مصر)، العاملة في مجال التكنولوجيا والطاقة، وشركة Kuehne+Nagel (كونى آند ناجل)، العالمية للنقل والخدمات اللوجستية ، وشركة "نوفارتس فارما" مصر، العاملة قطاع الأدوية، وشركة SERV Swiss Export Risk Insurance الخاصة بقطاع التأمين على الصادرات السويسرية، وذلك بهدف تعزيز فرص التجارة والاستثمار في القطاعات المختلفة.

وشهدت غرفة التجارة السويسرية بالقاهرة عدد من الفعاليات التي أقيمت على هامش مشاركتها في المعرض الأفريقي، أبرزها إقامة حفل استقبال لعدد كبير من كبرى الشركات السويسرية العاملة في مصر، وعدد من الشركات المصرية والأفريقية، بهدف دعم وتنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وسويسرا، وتعزيز التفاهم المتبادل والتعاون المشترك وتبادل الأفكار المبتكرة للشراكات المستقبلية بين الجانبين، وفقا للبيان.

كما ساهمت "التجارة السويسرية" في دعوة أعضاء الغرفة من كبار الشركات السويسرية والمصرية العاملة في قطاع البنية التحتية والرعاية الصحية لحضور مائدتين مستديرتين تم تنظيمها عن طريق شريك الغرفة السويسرية الدائم Swiss African Business Circle، وذلك بحضور وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، هيلين بودليجر، والوفد المرافق لها، وعدد من ممثلي الشركات السويسرية العاملة في مصر، وذلك على هامش فعاليات المعرض، بحسب البيان.

وأضافت سارة الحداد، "لا شك أن مصر تحظى مصر بمكانة خاصة لدى المستثمر السويسرى خاصة أنها تمثل نافذة تصديرية رئيسية لأسواق دول القارة الأفريقية، كما تعد أكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة، حيث تعتلي سويسرا المرتبة الـ 7 في قائمة الدول من حيث أكبر تدفقات رأس المال إلى مصر، وهناك ما يقرب من 100 شركة سويسرية عاملة في مصر".

وصرح المهندس أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة شركة إيه بي بي مصر" لديها خطة طموحة للتوسع أفريقيا، وعلى أرض الواقع تصدر "إيه بي بي"، من يقرب من 20 إلى 25 في المئة من إنتاجها في مصر إلى 20 دولة في إفريقيا، من بينها نيجيريا وغانا بالإضافة إلى أوروبا والسعودية ودول الخليج، ونرغب في التوسع وتحقيق المزيد في المستقبل".

ومعرض معرض التجارة البينية الإفريقية "IATF 2023" انطلق هذا العام تحت عنوان "الربط بين الأسواق الأفريقية"، برعاية البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير ومفوضية الاتحاد الإفريقي وسكرتارية منظمة منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، بهدف تعزيز فرص التجارة والاستثمار، وزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء، وفقا للبيان.