بعد تثبيت المركزي الفائدة.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بتعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال تعاملات المساء، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات مساء، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وقرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم للمرة الثانية على التوالي والخامسة خلال 2023، اليوم الخميس.

وظلت الفائدة لدى البنك المركزي عند مستوى 19.25 للإيداع و20.25% للإقراض دون تغيير.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1693 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 نحو 2177 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2540 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2903 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 20320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1986 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات مساء اليوم الخميس، بزيادة 3.03 دولار بنسبة 0.15% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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