تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 2 نوفمبر

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) وصل اليوم الخميس إلى نحو 2885 جنيها مقابل 2922 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2924 جنيها مقابل 2960 جنيها أمس.

وبناء على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2559 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2193 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 20472 جنيها، بناء على المستويات المذكورة.