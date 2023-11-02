تضر الاقتصاد والعمالة المصرية.. الغرف التجارية تطالب المواطنين بالتوقف عن حملات المقاطعة

كتبت- دينا خالد:

طالب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، المواطنين بالتوقف عن الحملات التي تدعو لمقاطعة منتجات الشركات والمطاعم التي قيل إنها تدعم إسرائيل.

وقال الاتحاد، في بيان له اليوم، أن تلك الشركات التي تم الدعوة لمقاطعتها، تعمل بنظام "الفرانشايز"، أي أن الشركة الأم لا تملك أي من الفروع الموجودة في مختلف دول العالم.

وأشار الاتحاد، أن فروع هذة الشركات في مصر يملكها مستثمرين مصريين، فهى شركات مساهمة مصرية، وتوظف عشرات الالاف من أبناء مصر، وتسدد ضرائب وتأمينات لخزانة الدولة.

وأضاف الاتحاد، أن تلك الدعوات لمقاطعة شركات مصرية تحمل علامة تجارية أجنبية ستجلب الضرر على الاستثمار والاقتصاد المصري والأهم على مرتبات العاملين بتلك الشركات.

وانتشرت خلال الايام الماضية حملات تدعو لمقاطعة منتجات الشركات والمطاعم التي قيل إنها تدعم إسرائيل في حربها على غزة، وتصدرت هاشتاجات متعددة لمقاطعة بعض الشركات قائمة الأكثر تداولًا على «تويتر»، وسادت حالة من الغضب الشعبي ضد هذه الشركات وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطعة هذة المنتجات.

وأوضح الاتحاد، أن من يدعم جيش الاحتلال في غالبية الأحوال هو الوكيل في إسرائيل وليس الشركة الأم، وبالطبع ليس الوكيل في مصر.

وأكد الاتحاد، أن مثل تلك الحملات لن يكون لها أي تأثير على الشركات الأم، لان مصر تشكل أقل من 1 في الألف من حجم الأعمال العالمية، ونصيب الشركة الأم من الفرانشايز لا يتجاوز 5% من إيرادات الشركة المصرية، وبالتالي فالأثر على الشركة الأم لا يذكر، ولكن الأثر سيكون فقط على المستثمر المصرى والعمالة المصرية.

وتابع الاتحاد، أنه بلا شك يقف مع الاشقاء في غزه، ويشارك مع منتسبيه واتحادات الغرف العربية في توفير المعونات اللازمة.