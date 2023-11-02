انخفاض أسعار السكر واللحوم والجبن الأبيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السكر واللحوم والدواجن والجبن الأبيض والمسلى الصناعي اليوم الخميس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

وفي المقابل ارتفعت أسعار الفول السائب والجبن الرومي، بحسب مركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 29.56 جنيه، بارتفاع 5 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 39.99 جنيه، بانخفاض 40 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.76 جنيه، بارتفاع 38 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.65 جنيه، بانخفاض 73 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 32.08 جنيه، بانخفاض 1.08 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.18 جنيه، بانخفاض 22 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 49.44 جنيه، بارتفاع 42 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 75.87 جنيه، بانخفاض 62 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.14 جنيه، بارتفاع 9 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 307.66 جنيه، بانخفاض 6.5

جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 94.35 جنيه، بانخفاض 2.75 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 24.57 جنيه، بارتفاع 23 قرشا.

كيلو الفول السائب: 41.46 جنيه، بارتفاع 2.39 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 111.44 جنيه، بانخفاض 2.78 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 210.71 جنيه، بارتفاع 1.49 جنيه.

لتر اللبن السائب: 23.46 جنيه، بارتفاع 27 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 61.68 جنيه، بانخفاض 1.46 جنيه.