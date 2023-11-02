انخفاض أسعار السمك البوري والجمبري وارتفاع السبيط بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك الكابوريا والجمبري والبوري، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار المكرونة السويسي والسبيط والكاليماري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 65 و71 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و110 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 و290 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و210 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 85 و185 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و100 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات.