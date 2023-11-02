أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38267 جنيها، بزيادة 837 جنيها.

سعر طن حديد عز: 40131 جنيها، بتراجع 1177 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2539 جنيها، بتراجع 24 جنيها.