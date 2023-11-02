انخفاض أسعار الفاصوليا والبامية وزيادة الكوسة والخيار اليوم بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفاصوليا والباذنجان البلدي والفلفل الرومي والملوخية والبامية، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء، وفي المقابل ارتفعت أسعار الكوسة، والخيار البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 و11 جنيها.

البطاطس بين 9.5 و12.5 جنيه.

البصل بين 15 و19 جنيها.

الكوسة بين 3 و8 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفاصوليا بين 5 و6 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و3.25 جنيه، بانخفاض 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8.5 جنيهات.

الملوخية بين 3.5 و5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا

الخيار الصوب بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

البامية بين 20 و30 جنيها، بانخفاض 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4.5 جنيه و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

الرمان بين 7 جنيهات و17 جنيها.

البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات.

البلح البارحي بين 25 و33 جنيها.