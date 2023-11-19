البترول توضح تفاصيل توقيع عقدي إنشاء محطتين لوقود السيارات بالقليوبية



كتب- مصطفى عيد:

وقع المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام لمحافظة القليوبية، عقدي إنشاء محطتي وقود جديدتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، والوقود السائل في محافظة القليوبية، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد، جاء توقيع عقدي إنشاء المحطتين في إطار التوسع المستمر في البنية التحتية للمشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والخطط التنفيذية لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق ذلك، والتوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعي بمختلف المحافظات.

وتقام المحطتان على قطعتي أرض، مساحة القطعة الأولى 1248 مترا مربعا ومخطط إنشاء محطة تموين بالغاز الطبيعي عليها تخدم القادم من القناطر الخيرية والمنوفية إلى كوبري الحادثة ومدينة قليوب بطاقة تموين حوالي 500 سيارة بالغاز الطبيعي في اليوم، وفقا للبيان.

في حين تبلغ مساحة قطعة الأرض الثانية 3384 مترا مربعا، ومخطط إنشاء محطة متكاملة عليها لتموين السيارات بالغاز الطبيعي تخدم القادم من شبرا الخيمة والقادم من طريق مصر الإسكندرية الزراعي إلى كورنيش النيل بطاقة تموين حوالي 700 سيارة في اليوم، كما توفر هذه المحطة منتجات الوقود السائل بأنواعه المختلفة، فضلاً عن الخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين، بحسب الوزارة.

وقال محافظ القليوبية إن توقيع عقدي المحطتين يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء وتشغيل محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي لتغطية كافة محافظات الجمهورية.

وأضاف أن هذا الاتفاق يأتي كذلك في إطار مواكبة محافظة القليوبية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، موضحا أن المحافظة مستمرة في زيادة منافذ خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بكافة المدن والأحياء للتيسير على المواطنين، في ظل الاعتماد على الغاز كوقود نظيف وصديق للبيئة ومنخفض التكلفة وعالي الأداء.

وقال رئيس شركة غازتك إن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار التوجيهات المستمرة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن التعاون مع محافظة القليوبية مثمر في هذا الخصوص، وأن تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي الجديدة تضاف للتسهيلات القائمة داخل المحافظة، وهو ما يؤدى لدعم توفير البنية الأساسية اللازمة لتشغيل مختلف أنواع المركبات بالغاز الطبيعي بالمحافظة.

ويصل عدد محطات التموين بالغاز الطبيعى التي قامت شركة غازتك سابقاً بإنشائها وتشغيلها في محافظة القليوبية إلى 19 محطة، وفقا لرئيس الشركة.

وتستهدف شركة غازتك تنفيذ خطة موسعة لافتتاح وتشغيل عدد كبير من محطات التموين بالغاز الطبيعي بمختلف محافظات الجمهورية وذلك ضمن استراتيجية وزارة البترول للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف ومستدام، وفقا للبيان.

ويصل عدد محطات التموين بالغاز الطبيعى التابعة للشركة إلى 350 محطة تنتشر في 26 محافظة، وهو أعلى معدل انتشار جغرافي لمحطات الخدمة والتموين بالغاز بين جميع الشركات العاملة في مجال غاز السيارات في مصر، بحسب الوزارة.