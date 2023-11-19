سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب انخفض 5 جنيهات مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يعود لتعويض خسارته بمنتصف التعاملات مرتفعا بنفس القيمة.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1813 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2331 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2720 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3109 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 21760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1981 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة بانخفاض طفيف 0.08 دولار مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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