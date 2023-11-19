أورنج مصر: استثمرنا نصف مليار جنيه من أجل خفض الانبعاثات الكربونية (حوار)

200 % زيادة في عدد مستخدمي خدمة أورنج كاش خلال عام

الانتهاء من إنشاء أكثر من 80% من 500 محطة محمول مخطط تنفيذها هذا العام

فرص نمو بسوق الاتصالات بمصر خاصة بهذه الخدمات رغم التحديات الاقتصادية

حوار- علاء حجاج:

قال مسؤولون بشركة أورنج مصر، إن الشركة ضخت استثمارات تتعدى نصف مليار جنيه في الفترة الأخيرة من أجل اقتناء الابتكارات التي تساعدها على خفض الانبعاثات الكربونية، موضحين أن الشركة انتهت من تنفيذ وإنشاء أكثر من 80% من محطات المحمول المخطط لها هذا العام والمقدر عددها بما يقرب من 500 محطة.

وأضافوا، خلال حوار مع مصراوي، أن هناك فرص نمو كبيرة بسوق الاتصالات في مصر خلال الفترة المقبلة رغم التحديات الاقتصادية الحالية، خاصة في مجال خدمات التحول الرقمي في مختلف القطاعات وتحويل الأموال عبر المحمول والحوسبة السحابية وخدمات المدن الذكية وإنترنت الأشياء.

وذكروا أن الشركة تجري مفاوضات حاليا مع مجموعة من المطورين العقاريين الجدد من أجل تقديم خدمات Triple Play في المشروعات السكنية، التي ينفذونها، مشيرين إلى أن عدد العملاء النشطين في خدمات أورنچ كاش زاد 200%، كما ارتفع عدد عملاء تلك الخدمات بنسبة 120% في أكتوبر الحالي مقارنة بنفس التوقيت في العام الماضي.

جاء ذلك في حوار لمصراوي مع عدد من قيادات شركة أورنج مصر، وهم هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بالشركة، وأيمن أميري نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التكنولوجي، وأحمد العبد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري، وذلك تزامنا مع انعقاد مؤتمر ومعرض كايرو آي سي تي 2023، والذي انطلق اليوم ويستمر حتى 22 نوفمبر.

وإلى نص الحوار:

- ما هي أولويات وخطة الشركة الاستراتيجية في 2024؟

هشام مهران: تركز استراتيجيتنا لعام 2024 بشكل أساسي على تعزيز خدماتنا وحلولنا في مجالات الدفع الرقمي والمدن الذكية مع الالتزام بالتقدم في تحقيق أهدافنا البيئية والتي تهدف إلى الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2040.

كما نسعى أيضا للحفاظ على الطفرة التي حققناها على مستوى الإيرادات والأنشطة التشغيلية وتعزيز مكانتنا في السوق المصرية كمزود شامل ومتكامل لخدمات التكنولوجيا في جميع المجالات التقنية بفضل حزمة الاستثمارات الضخمة التي قمنا بضخها في حلول البيانات والخدمات الرقمية والبنية التحتية الذكية، والتي قابلها نمو هائل في الاستهلاك التقني بمصر خاصة في ظل استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة المصرية.

وبالطبع، سنواصل تدعيم دورنا في المسؤولية المجتمعية عبر مبادرات وفعاليات لمساندة القطاع التعليمي والصحي ومشاريع رواد الأعمال والشركات الناشئة وتوفير الدعم المادي والمعنوي للمرأة والفئات الأكثر احتياجا.

- ماذا عن التعاقد مع مجتمعات سكنية مغلقة لتقديم خدمات الاتصالات المتطورة؟

هشام مهران: نستحوذ على حصة سوقية رائدة في خدمات Triple Play التي تقدم في مختلف المجتمعات السكنية، وتوفر تلك الخدمات التي تشمل خدمة الإنترنت فائق السرعة والقنوات التلفزيونية الرقمية عالية الوضوح والهاتف الثابت باستخدام كابلات الألياف الضوئية من خلال الشبكات الداخلية الخاصة لعدد كبير من المطورين العقاريين في السوق المصري.

ومن هؤلاء على سبيل المثال وليس الحصر أوراسكوم للتنمية، وإعمار مصر، وسوديك، ونيو جيزة، وتطوير مصر، وغيرهم، ذلك إضافة إلى مفاوضات تجريها الشركة حاليا مع مجموعة من المطورين العقاريين الجدد.

- ما هي أبرز القطاعات التي تستثمرون فيها وتساهم بالنصيب الأكبر في إيرادات الشركة؟

هشام مهران: تركز شركة أورنچ على تعزيز استثماراتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال البيانات الرقمية والخدمات المالية والمدن الذكية خاصة مع النمو الكبير في قطاع الإنترنت، وارتفاع معدلات استخدامه بشكل قياسي، إلى جانب دعم خدماتنا المقدمة بتكنولوجيا الجيل الرابع للمحمول بسبب معدلات النمو الملحوظة في استخدام الإنترنت على شبكتنا.

- كيف تشارك أورنچ مصر فى معرض ومؤتمر كايرو آى سي تي 2023؟

هشام مهران: تستعرض الشركة خلال المعرض مجموعة واسعة من أحدث حلولها وتقنياتها التي توجهها لدعم عمليات التحول الرقمي والمدن الذكية والذكاء الاصطناعي والتأمين في المشاريع التكنولوجية الكبرى، بالإضافة إلى الخدمات الرقمية وخدمات للأفراد في عدة قطاعات هامة.

كما تستعرض الشركة في جناحها أحدث المبادرات والمشروعات المؤثرة التي أطلقتها في إطار دعم الابتكار والإبداع خاصة بين فئة رواد الأعمال، ومن بينها "مركز أورنچ الرقمي".

- كيف ترون فرص نمو قطاع الاتصالات خلال العام الجاري في ظل التداعيات الاقتصادية الحالية؟

هشام مهران: يواجه قطاع الاتصالات المصري، مثله مثل القطاعات الأخرى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، والتي تتمثل في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة معدلات التضخم ومع ذلك، فإن هناك فرصًا للنمو في هذا القطاع، رغم هذه التحديات وخاصة في الفترة الحالية، حيث ظهر بوضوح أهمية قطاع الاتصالات ودوره الحيوي في ابتكار خدمات وحلول تساعد المواطنين على التواصل وتنفيذ متطلباتهم اليومية.

وزاد الاعتماد على خدمات قطاع الاتصالات في السنوات الأخيرة بشكل كبير من قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة وإدارة الأعمال عن بعد، ما يحتم بذل المزيد من الجهد والاستثمارات لاستيعاب الطلب المتنامي على خدمات الاتصالات والتوسع في تعظيم قدرات الشبكات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك فرص نمو كبيرة بسوق الاتصالات الفترة المقبلة في مجال خدمات التحول الرقمي في مختلف القطاعات وتحويل الأموال عبر المحمول والحوسبة السحابية وخدمات المدن الذكية وإنترنت الأشياء.

- ما هي معاييركم للاستدامة البيئية وما الدور الذي تقوم به الشركة لخفض الانبعاثات الكربونية؟

أيمن أميري: تتبنى أورنچ مصر استراتيجية طموحة لخفض الانبعاثات الكربونية إلى "الصفر" بحلول عام 2040 ونجحت بالفعل في خفض الانبعاثات الكربونية في الكثير من عملياتها الرئيسية بنسبة تزيد عن 50%، كما رشدت استهلاك الطاقة بنسبة تزيد على 40% في بعض المؤشرات التشغيلية.

كما أطلقت أورنچ مصر شبكات صديقة للبيئة تقلل استخدام الوقود الأحفوري وتعتمد على الطاقة الشمسية في الأبراج والشبكات والمحطات، ونجحت خلال آخر عامين في تشغيل عدد كبير من الأبراج والمحطات بالاعتماد على الطاقة المتجددة، فضلا عن تبني تقنيات تكنولوجية تعمل على تخزين الكهرباء المولدة خلال النهار في البطاريات لتشغيل المحطات أثناء فترة الليل.

كما قمنا بتبني عدد واسع من السياسات بالغة الكفاءة في استهلاك الطاقة مما أدى إلى ترشيد الاستهلاك في المباني الرئيسي والفروع والمتاجر والمحطات والأبراج وعلى امتداد عملياتنا التشغيلية بنحو 21 ألف ميجاوات/ ساعة.

وضخت أورنچ مصر استثمارات تتعدى نصف مليار جنيه في الفترة الأخيرة من أجل اقتناء الابتكارات التي تساعدها على خفض الانبعاثات الكربونية وتنفيذ عمليات تشغيلية صديقة للمناخ.

كما نفذت أورنچ عدة تحولات رقمية في منتجاتها لتخفيض الاعتماد على كروت الشحن الورقية، وأطلقت شرائح اتصالات Eco-SIM مصنوعة من مواد صديقة للبيئة.

وبالتوازي، قطعت أورنچ مصر شوطا كبيرا في جهود توعية المجتمع بأهمية قضايا المناخ، وظهر ذلك في إعلاناتها التجارية والمبادرات والحملات والمسابقات والفعاليات العديدة التي نظمتها.

- كم يبلغ عدد محطات أبراج المحمول التي تدعم حاليا خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات؟

أيمن أميري: نعمل على إنشاء أكبر عدد من الأبراج والمحطات في جميع أنحاء الجمهورية، وانتهت الشركة من تنفيذ وإنشاء أكثر من 80% من محطات المحمول المخطط لها هذا العام والمقدر عددها بما يقرب من 500 محطة، وذلك ضمن خطة الشركة لرفع مستوى جودة خدماتها.

بالإضافة إلى ذلك فإن حوالي 90% من محطات المحمول التابعة للشركة البالغة أكثر من 9000 محطة تدعم تقنيات الجيل الرابع.

وتعمل أورنچ في التوسع في جميع أنحاء الجمهورية، والتركيز على مناطق الصعيد والدلتا بالإضافة إلى المدن والطرق.

- إلى أي مدى تعتمدون على الطاقة المتجددة في أعمالكم؟

أيمن أميري: نجحنا في تشغيل عدد كبير من الأبراج والمحطات بالاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 100%، وعلى مستوى السنترالات، تم إعداد خطة مباشرة للاعتماد بشكل مباشر على الطاقة النظيفة والمتجددة عبر التعاقد مباشرة مع موردين لتركيب خلايا شمسية على أسطح السنترالات ومراكز تحويل الهاتف المحمول.

كما تعاقدت الشركة مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، لشراء الطاقة المتجددة واستخدامها في تشغيل شبكاتنا ومواقعنا في كافة أنحاء الجمهورية، الأمر الذي يعني الاستغناء عن كميات كبيرة من الوقود الأحفوري والكهرباء المنتجة من مصادر غير مستدامة.

- ما نسبة الإقبال على خدمات "أورنچ كاش" وكم يبلغ عدد عملائها؟

أحمد العبد: خضعت خدمات أورنچ كاش لاستراتيجية تطوير شاملة على مدار الفترة الماضية، وحقق الإقبال عليها كل المستويات التي استهدفتها أورنچ مصر بفضل المميزات العديدة التي تتضمنها الخدمة والتي من أهمها دفع الفواتير بأقل رسوم في مصر، فضلاً عن إضافة خدمات دفع المصاريف الجامعية من خلال المحفظة مع كاش باك بحد أقصى 1000 جنيه.

ذلك بالإضافة إلى الشراكات العديدة التي عقدناها مع شركات عريقة ومتخصصة في كل ما يتعلق بالمدفوعات الرقمية في مصر، ولعل من أبرزها التعاون مع شركة فيزا Visa أكبر شبكة في العالم للمدفوعات الإلكترونية، والبنك الأهلي المصري أكبر بنك في مصر، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وتوفير خدمة سداد الأقساط.

كما تعاونت الشركة مع شركة سهل للمدفوعات لإتاحة شحن كروت الكهرباء والدفع من خلال المحفظة، ومنصة "راحة بالي" أول وأكبر منصة للأمهات في مصر لإطلاق محفظة "راحة بالي - أورنچ كاش" الرقمية الحصرية لعملاء أورنچ، وغيرهم من الشركاء المميزين في مجال حلول المدفوعات الإلكترونية.

وبفضل خطة التطوير الشاملة زاد عدد العملاء النشطين في خدمات أورنچ كاش 200%، كما ارتفع عدد عملاء أورنچ كاش بنسبة 120% في أكتوبر الحالي مقارنة بنفس التوقيت في العام الماضي.

ونتوقع استمرار تزايد عدد المشتركين الجدد في خدمات أورنچ كاش، حيث تستهدف الشركة حاليا ترسيخ مكانة أورنچ كاش كخدمة دفع رقمي رائدة في مصر، وتمكينها من تقديم جميع الخدمات الاستراتيجية التي تساعد العملاء على اغتنام كل الفرص المتاحة في السوق.

- ما خطط الشركة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية بشكل خاص في ظل النمو المتسارع الذي تشهده؟

أحمد العبد: نولي اهتمامًا كبيرًا للاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية ونسعى لاستكشاف وتطوير حلول مبتكرة للدفع الإلكتروني، وتوفير خدمات مالية رقمية متطورة، وتسهيل عمليات التحويل الإلكتروني لتلبية احتياجات العملاء.

وبفضل خدمات محفظة "أورنچ كاش" أصبحنا جزءاً رئيسياً من مشهد التكنولوجيا المالية في مصر، حيث ركزنا بشدة على إعادة تطوير خدمات المحفظة وأبرمنا شراكات مع مؤسسات عملاقة لتزويد المحفظة بكل الإمكانيات اللازمة لتلبية احتياجات المستهلكين.

- ما هي الخدمات المضافة التي تسعى الشركة لتقديمها خلال الفترة المقبلة؟

أحمد العبد: نحن نتوسع بالفعل في تقديم العديد من خدمات القيمة المضافة خاصة في المجالات الرقمية والمعتمدة على البيانات بما يلبي احتياجات عملائنا مع الالتزام بكل الضوابط التي وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا الصدد.

- ما هي آخر تطورات إتاحة خدمة الـ"esim" في مصر هل يمكن أن ترى النور في 2024؟

أحمد العبد: أتمت الشركة بنجاح العام الماضي كافة الاختبارات وجاهزيتها لتشغيل شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة "eSIM" على شبكاتها، وفي الوقت الحالي يتم التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومقدمي الخدمة تمهيداً للحصول على الموافقة النهائية من الجهاز وإطلاق الخدمة في السوق المصرية.