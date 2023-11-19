شركة تابعة لـ "بلتون" تحصل على ترخيص لممارسة نشاط التمويل العقاري

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، حصول شركة بلتون للتمويل العقاري، التابعة والمملوكة لها، على ترخيص ممارسة نشاط التمويل العقاري من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقالت بلتون، في إفصاح للبورصة اليوم الأحد، إنها تستهدف الاستفادة من هذا الترخيص الجديد لتلبية الطلب المتزايد على التمويل العقاري من الأفراد والشركات.

وأضافت أن رخصة التمويل العقاري تعتبر إضافة مهمة تكمل منصة المؤسسات المالية غير المصرفية لبلتون.

وقال حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتمويل العقاري: "تعتزم بلتون للتمويل العقاري تقديم حلول لتصبح الشركة المفضلة للأفراد والشركات في قطاع التمويل العقاري، وذلك بهدف بناء علاقات طويلة الأمد وتلبية احتياجات العملاء في كل مرحلة من مراحل رحلتهم التمويلية".

وبلتون المالية القابضة مقيدة في البورصة المصرية، وتعمل في مجال تقديم الخدمات المالية ومنها: الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، إلى جانب خدمات التمويل غير المصرفي ومنها: التأجير التمويلى، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكى، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر.

وتعد بلتون للتمويل العقاري إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة بلتون المالية القابضة، وهي شركة متخصصة في مجال التمويل العقاري.