الأولى بأفريقيا.. "نواة العلمية" تحصل على اعتماد أمريكي بمجال سلامة الغذاء

كتب- مصطفى عيد:

حصل مركز نواة للأبحاث العلمية، العامل في مجال التحاليل والأبحاث العلمية في مصر، على اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "US-FDA" في تحاليل وسلامة الغذاء، ليصبح أول مركز أفريقي يحصل على هذا الاعتماد، بحسب بيان من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم الأحد.

ويوفر حصول المركز على هذا الاعتماد على الشركات المصرية والأفريقية التكلفة والوقت المهدرين في إرسال العينات للتحليل خارج القارة، ما يدعم قدراتها على التصدير للسوق الأميركي، كما يسهم في تعزيز صناعة الغذاء للاستهلاك المحلي، وفقا للبيان.

و"نواة" شركة ناشئة مصرية متخصصة في قطاع الأبحاث والتحاليل العلمية، وحظيت بالدعم التمويلي والتقني من شركة مصر لريادة الأعمال، المؤسسة من وزارة التعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبنك الاستثمار القومي بهدف الاستثمار المباشر وغير المباشر في الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة.

وقال الدكتور عمر صقر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نواة للأبحاث، إن اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية هو الأصعب على الإطلاق، وكان شبه قاصر على الشركات الأوروبية، والآن أصبحت "نواة" متواجدة بقوة على خريطة المعامل والمراكز البحثية العالمية، وسيكون له أثر واضح على الشركة خاصة وسوق الغذاء المصري عامة.

وأضاف أن حصول الشركة على هذا الاعتماد سيفتح لها مجالا للتعاون مع الهيئات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة، وسيوفر نصف تكلفة وتسعة أعشار الوقت اللذين يتحملهما المُصدر المصري الراغب في التصدير للسوق الأمريكية نتيجة إرسال العينات لتحليلها بالخارج قبل التصدير.

وأعلن الدكتور عمر صقر خطط مركز "نواة" لاستغلال الاعتماد الجديد للتوسع في الأسواق الأفريقية الرئيسية، مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: "سعداء بالتقدم الذي تحققه شركة نواة العلمية الناشئة التي تعمل في مجال الأبحاث العلمية وهو واحد من بين أهم المجالات التي تعزز جهود التنمية في مصر وتدفع التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة".

وأشارت الوزيرة إلى أهمية التطور والنمو المستمر للشركات الناشئة المصرية لتعزيز تواجدها على الساحة الدولية.

وأضافت أن شركة نواة واحدة من بين 205 شركات حصلت على دعم واستثمار من شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures بشكل مباشر وغير مباشر منذ عام 2017.

وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاعتماد خلق ميزة تنافسية للصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى المزايا النسبية العديدة لقطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي في مصر، من حيث الجودة والسعر.

وأضاف أن الهيئة ستواصل دعمها لجهود الشركة، تنظيميًا وترويجيًا، لإيمانها أن الشركات الناشئة قادرة على قيادة النمو الاقتصادي وتعظيم دور الاقتصاد المصري في سلاسل الإنتاج العالمية.