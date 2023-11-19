أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38885 جنيها، بزيادة 385 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41342 جنيها، بتراجع 33 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2507 جنيهات، بزيادة 130 جنيها.