اليوم.. انطلاق معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي 2023

كتب- علاء حجاج:

تنطلق اليوم الأحد فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا "Cairo ICT 2023" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يستمر حتى يوم 22 من نوفمبر الجاري.

ويأتي انعقاد الدورة السابعة والعشرين من معرض ومؤتمر "Cairo ICT" في ظل تحولات استثنائية أبرزت الهيمنة التي تحظى بها التكنولوجيا وأهميتها ودورها الحاسم في تنمية الدول وتأمين الشركات وخلق الحلول واغتنام الفرص ومواجهة التحديات.

ودفع هذا الأمر المنظمين إلى اعتماد شعار "دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل IGNITE INNOVATION: Merging Minds & Machines for a Better World"، ليكون الشعار الرسمي للحدث في عام 2023 والمفهوم الاسترشادي لمسارات المعرض وفعالياته المصاحبة من منتديات وجلسات حوارية وورش عمل، بحسب بيان سابق لهم.

ويتميز "Cairo ICT ’23" بتوفير فرص تواصل، حيث يجمع نخبة من الوزراء والمسؤولين وقيادات الهيئات الحكومية والشركات العالمية والمحلية تحت سقف واحد، فضلاً عن باقة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الشركات الكبرى في التقنية والتكنولوجيا المالية والبنوك والتأمين في مصر والعالم، ويتضمن الحدث مشاركة أكثر من 400 شركة عالمية ومحلية و200 متحدث في جلساته ومؤتمراته التي تستمر على مدار 4 أيام.

وفي مقدمة الوزارات المشاركة بأجنحتها داخل "Cairo ICT 23"، تأتي وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، وكذلك العدل، والبنك المركزي المصري، علاوة على تمثيل للقوات المسلحة المصرية ممثلة في شبكة الطوارئ والسلامة وعدد من الهيئات الحكومية، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة العربية للتصنيع ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة متنوعة من الجهات والمؤسسات الحكومية الأكثر اهتماماً بالتطور التكنولوجي.

كما تناقش ندوات ومؤتمرات معرض Cairo ICT 23، أبرز وأحدث قضايا الأمن السيبراني، والاستعداد لمواجهة التهديدات الناشئة والمستجدة في عام 2024، ومرونة المؤسسات المالية في مواجهة برامج الفدية والاستجابة للحوادث، والذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني المصرفي، والتوقيع الإلكتروني والحلول الرقمية في تمكين التحول الرقمي، ومستقبل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والمدن الذكية وتأثيرات اتصالات الجيل الخامس.

وبالتوازي مع انعقاد الدورة السابعة والعشرين من "Cairo ICT"، تنعقد النسخة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول الرقمي للشرق الأوسط وأفريقيا PAFIX برعاية البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى انعقاد النسخة الثامنة من ملتقى الإبداع وساحة الابتكار Innovation Arena.

كما تُقام فعّاليات معرض ومؤتمر المدن الذكية IntelliCities، ومعرض ومؤتمر Healthtech، وInsuretech، ومعرض تكنولوجيا الأمن والسلامة العامة DSS، وكذلك معرض ومؤتمر تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية SATCOM ، ومعرض ومؤتمر الألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية والتكنولوجيا الترفيهية Connecta.