سعر الذهب اليوم السبت في مصر يرتفع 20 جنيها للجرام بتعاملات المساء

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر بحلول التعاملات المسائية، وزاد الجرام 20 جنيها مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1813 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 2332 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2720 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3108 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 21760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1981 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة بانخفاض طفيف 0.08 دولار مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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