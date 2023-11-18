غدا.. إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج "نوفي" للمشروعات الخضراء

كتب- مصطفى عيد:

تُطلق وزارة التعاون الدولي، تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة؛ وذلك من خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى تنعقد، غدًا الأحد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم السبت، يتضمن تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" تفاصيل تطور جهود العمل المشترك والتنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنايين، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والجهات الوطنية، لتنفيذ تعهدات البرنامج، فضلًا عن استعراض تطور الشراكة في ضوء برنامج "نُوَفِّي+" الذي يتضمن مشروعات النقل المستدام.

وأوضحت الوزارة أن برنامج "نوفي" يستهدف حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ 9 مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة

ومن المقرر أن يستعرض تقرير المتابعة الأول للبرنامج نتيجة ما تحقق من جهود على مدار عام من خلال التنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة، لحشد أدوات التمويل المبتكرة، والتمويلات التنموية الميسرة، واستثمارات القطاع الخاص، ومبادلة الديون، والمنح لتنفيذ تعهدات البرنامج، وفقا للبيان.

كانت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية، أطلقت في يوليو من عام 2022، المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نُوَفِّي"، لدعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDC، ورؤية مصر 2030.

وجاء ذلك من خلال تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 الذي عقد في نوفمبر من العام الماضي بمدينة شرم الشيخ.

كما تأتي المنصة تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بترويج وزارة التعاون الدولي لقائمة المشروعات الوطنية الخضراء لدى شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، وفقا للبيان.

وتضم المنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نُوَفِّي" 9 مشروعات تغطي 3 قطاعات رئيسية وهي الطاقة، والغذاء، والمياه، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار 4 مشروعات للنقل المستدام لإدراجهم في برنامج "نُوَفِّي+" بهدف تعزيز تحول أخضر شامل، وفقا للبيان.

وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليار دولار، منها 10 مليارات لقطاع الطاقة، و1.35 مليار دولار لقطاع المياه، و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وخلال مؤتمر المناخ COP27، شهد رئيس الوزراء فعالية رفيعة المستوى بالجناح المصري، ضمت 25 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، و8 من الوزارات والجهات الوطنية، حيث تم توقيع 6 خطابات نوايا، و4 اتفاقيات شراكة، ومذكرة تفاهم، وخطاب شراكة، من أجل بدء العمل في تنفيذ مشروعات برنامج "نُوَفِّي".

كما صدر خلال المؤتمر الإعلان السياسي المشترك بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا الاتحادية، لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج، وفقا للبيان.