خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع السكر واللحوم والطماطم وانخفاض الكوسة

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السكر واللحوم والمسلى الصناعي في الأسواق اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار الجبن الرومي، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيما استقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات عند مستواه في بداية التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الطماطم وانخفاض الكوسة والفاصوليا اليوم السبت بسوق العبور

ارتفاع المكرونة والجمبري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم السبت

ارتفاع أسعار السكر واللحوم والمسلى وانخفاض الجبن الرومي بالأسواق اليوم

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات؟