ارتفاع أسعار السكر واللحوم والمسلى وانخفاض الجبن الرومي بالأسواق اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السكر والعدس واللحوم والأرز السائب والفول السائب والمسلى الصناعي والجبن الأبيض، في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

بينما تراجعت أسعار الأرز المعبأ، وزيت الذرة، والجبن الرومي خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات البوابة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ:28.02 جنيه، بتراجع 3.12 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 39.89 جنيه، بارتفاع 8 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 20.09 جنيه، بتراجع 77 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 60.05 جنيه، بتراجع 44 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 39.37 جنيه، بزيادة 3.03 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.16 جنيه، بتراجع 87 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 50.11 جنيه، بارتفاع 1.74 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال:71 جنيه، بتراجع 4.41 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.15 جنيه، بارتفاع 5 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 315.83 جنيه، بارتفاع 5.67 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 94.1 جنيه، بانخفاض 93 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 26.82 جنيه، بارتفاع 1.54 جنيه.

كيلو الفول السائب: 41.41 جنيه، بارتفاع 1.11 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 97.92 جنيه، بارتفاع 2.76 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 238.41 جنيه، بانخفاض 5.12 جنيه.

لتر اللبن السائب: 23.65 جنيه، بارتفاع 14 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي:64.57 جنيه، بارتفاع 3.57 جنيه.