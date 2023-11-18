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ارتفاع المكرونة والجمبري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم السبت

12:12 م السبت 18 نوفمبر 2023

أسعار السمك اليوم

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار المكرونة السويسي والجمبري، خلال تعاملات اليوم السبت بسوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 64 و70 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و100 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 و280 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و190 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات.

أسعار السمك اليوم الموقع الرسمي لسوق العبور سوق العبور المأكولات البحرية السمك البلطي أسعار المكرونة أصناف الأسماك

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