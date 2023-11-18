ارتفاع أسعار الطماطم وانخفاض الكوسة والفاصوليا اليوم السبت بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الكوسة، والفاصوليا في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الطماطم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 جنيه و6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

البطاطس بين 8.5 جنيه، و14.5 جنيه.

البصل بين 15 و20 جنيها.

الكوسة بين 3.5 جنيه و7 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات.

الفاصوليا بين 4.5 و6.5 جنيه، بانخفاض جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5.5 و8.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

البامية بين 29 و33 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5.5 و8.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

الجوافة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الرمان بين 7 جنيهات و18 جنيها.

البلح الزغلول بين 12 و18 جنيها.

البلح البارحي بين 55 و60 جنيها.