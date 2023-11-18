رئيسة التنمية الصناعية تبحث سبل تطوير قطاع مواد البناء ومطالب الصناع

كتبت- شيرين صلاح:

بحثت الدكتورة ناهد يوسف رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع وفد كلٍ من المجلس التصديرى لمواد البناء برئاسة المهندس وليد جمال الدين، وغرفة صناعة مواد البناء برئاسة المهندس أحمد عبد الحميد، بمقر الهيئة، سبل تطوير قطاع صناعة مواد البناء، وتذليل التحديات التي تواجه الصناع.

وحضر الاجتماع اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، والمهندس سيد أباظة رئيس شعبة الرخام والجرانيت بالغرفة، والدكتور محمود الشامي مستشار رئيس الهيئة.

وقالت ناهد يوسف إن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الصادرات المصرية في مجال الرخام والجرانيت إلى مليار دولار، مضيفة أنه تمت مناقشة مساندة ودعم الهيئة لتنمية وتطوير قطاع صناعة مواد البناء.

وأضافت أن هذا القطاع يعد من القطاعات الاستراتيجية بما لهذه الصناعة من دور حيوي في دعم وتعزيز مشروعات تطوير البنية التحتية والتنمية العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليًا، كما تعد من القطاعات الواعدة في التصدير.

وأوضحت رئيسة الهيئة أن الاجتماع شهد التعرف على أهم التحديات التي تواجه القطاع وبالأخص صناعة الرخام والجرانيت، والتعرف على أهم المطالب والمشاكل التي تواجه المستثمرين والبدء فورًا في حلها.

كما شهد اللقاء مناقشة سبل تطوير المنطقة الصناعية بشق الثعبان وتضافر الجهود نحو توفير كافة الممكنات والمقومات لدعم المشروعات القائمة بها للارتقاء بالمنتجات الصناعية ورفع تنافسيتها وجعل المنطقة قاعدة تصديرية للرخام والجرانيت للأسواق العالمية، وفقا للبيان.

وأوضحت أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التواصل بين الهيئة ومستثمرى مواد البناء لبحث مطالبهم وحل مشكلاتهم أولًا بأول.