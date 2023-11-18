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BBC

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

10:51 ص السبت 18 نوفمبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا خالد:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس الجمعة، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38500 جنيه، بتراجع 61 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41375 جنيها، بارتفاع 413 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2377 جنيها، بتراجع 60 جنيها.

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