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أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

10:44 ص السبت 18 نوفمبر 2023

أسعار الدواجن

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كتبت- دينا خالد:

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم السبت في الأسواق، ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 94.1 جنيه بانخفاض 93 قرشا، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 73.73 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 115.82 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن مجلس الوزراء بوابة الأسعار المحلية بوابة أسعار مجلس الوزراء

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