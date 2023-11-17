بعد رفع أسعار السجائر.. رئيس شعبة الدخان يحذر من احتكار الإنتاج في مصر

كتبت- شيرين صلاح:

حذر إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، من احتكار أحد الشركات لإنتاج السجائر في مصر، مما يسبب تفاقم في أزمة توفر وأسعار السجائر بالأسواق.

وأضاف: "ما زلت أدق ناقوس الخطر إذا لم تقوم الشرقية للدخان والمساهم الجديد جلوبال بتجديد عقد الشركة اليابانية، إن لم يتم عمل عقود لها سوف تنسحب من السوق المصري مثل برتش أمريكان توباكو التي انسحبت من السوق العام الماضي".

ويعمل في سوق السجائر شركة الشرقية للدخان - التي تنتج السجائر الشعبية وأبرزها كليوباترا يتم في مصانعها تصنيع السجائر الفاخرة للشركات الأخرى فيما عدا شركة واحدة - حيث تنتج أيضا شركة المتحدة للتبغ التابعة لفيليب موريس في مصر بعد أن حصلت على رخصة للتصنيع وتنتج بعلامتها التجارية.

وشهدت أسعار السجائر "في السوق الغير رسمية" ارتفاعات غير مسبوقة على مدار الأشهر السابقة، نتيجة تراجع كميات إنتاج الشركات من السجائر بالإضافة إلى التخزين والاحتكار من قبل بعض تجار الجملة.

وكانت شركات السجائر العاملة في مصر، رفعت أسعار منتجاتها خلال الأسبوع الجاري، مع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة ما يسمح للشركات بزيادة الأسعار بعد رفع شريحة الضريبة.

وتضمنت الشركات المعلنة لزيادة الأسعار، شركة الشرقية ايسترن كومباني المصنعة لسجائر كليوباترا، وشركة فيليب موريس مصر التي تنتج سجائر مارلبورو وإل إم وميريت تحت العلامة التجارية "المتحدة للتبغ" وكذلك شركتي جي تي آي والمنصور.

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