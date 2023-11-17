سعر الذهب اليوم يعود للارتفاع و10 جنيهات زيادة للجرام بنهاية التعاملات

القاهرة - مصراوي:

عاد سعر الذهب اليوم الجمعة للارتفاع بحلول نهاية التعاملات، وزاد سعر الجرام 10 جنيهات مقارنة بمنتصف التعاملات.

وكان سعر الذهب تراجع في بداية التعاملات بنحو 30 جنيهًا لسعر الجرام قبل أن يقلص خسائره بنهاية اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 عند 1800 جنيه للجرام.

ووصل الذهب عيار 18 إلى 2314 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 2700 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 عند 3086 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب عند 21600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1980 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات الجمعة بانخفاض 0.02%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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