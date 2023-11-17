بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات

القاهرة - مصراوي:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة بحلول منتصف التعاملات، بعد أن انخفض بنحو 30 جنيهًا لسعر الجرام في بداية التعاملات مقارنة بسعر التعاملات المسائية يوم الخميس.

أسعار الذهب اليوم

استقر أسعار الذهب عيار 14 عند 1793 جنيها للجرام.

ووصل الذهب عيار 18 إلى 2306 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 2690 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 عند 3074 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب عند 21520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 1991 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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