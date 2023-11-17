وزيرة التضامن تبحث مع سفير ماليزيا المساعدات لغزة

كتبت - دينا خالد:

استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، سفير ماليزيا بالقاهرة زمانى إسماعيل لمناقشة إجراءات الإغاثة الإنسانية التي يتم تقديمها من دولة ماليزيا للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وحضر الاجتماع أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، ومحمد حسين رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية والإغاثة بوزارة التضامن الاجتماعي.

ويتم تقديم المساعدات لقطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع نظيره الهلال الأحمر الفلسطيني.