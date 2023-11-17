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BBC

البصل بـ 20 جنيهًا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور

11:02 ص الجمعة 17 نوفمبر 2023

أسعار الخضروات والفاكهة

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القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الجمعة، ووصل سعر كيلو البصل لنحو 20 جنيهًا فيما يصل سعر كيلو البطاطس إلى 14 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

البطاطس بين 8 جنيهات، و14 جنيها.

البصل بين 15 و20 جنيها

الكوسة بين 3 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5.5 جنيه و8.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

البامية بين 29 و33 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5.5 و8.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

الجوافة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الرمان بين 7 جنيهات و18 جنيها.

البلح الزغلول بين 12 و18 جنيها.

البلح البارحي بين 55 و60 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة الموقع الإلكتروني لسوق العبور سوق العبور

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