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BBC

تراجع 30 جنيهًا في سعر الذهب اليوم مع بداية التعاملات

10:08 ص الجمعة 17 نوفمبر 2023

سعر الذهب

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القاهرة - مصراوي:

انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات بنحو 30 جنيهًا لسعر الجرام مقارنة بسعر التعاملات المسائية يوم الخميس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 عند 1793 جنيها للجرام.

ووصل الذهب عيار 18 إلى 2306 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 2690 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 عند 3074 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب عند 21520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 1966 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء الخميس، بنسبة زيادة 0.29%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

https://www.masrawy.com/gold#Nav-Gold

سعر الذهب تراجع 30 جنيهًا بداية التعاملات أسعار الذهب اليوم

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