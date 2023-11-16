3 مليارات جنيه فارق.. لماذا اختلفت قيمة صفقة بيع حصة من الشرقية للدخان؟

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الخميس، إن قيمة الصفقة الإجمالية لبيع حصة من الشركة الشرقية للدخان لم تتغير عن اتفاق الحكومة الموقع مع المشتري في سبتمبر الماضي.

وكانت البورصة، أعلنت تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم الشركة الشرقية للدخان، بعدد 669 مليون سهم بقيمة 16.4 مليار جنيه، لصالح شركة جلوبال للاستثمار الإماراتية.

وكانت الحكومة أعلنت أن قيمة الصفقة تبلغ 625 مليون دولار بما يعادل 19.3 مليار جنيه لكنها أعلنت أن سعر تنفيذ الصفقة اليوم بلغ 16.4 مليار جنيه.

واوضحت الوزارة أن الفارق بين القيمتين كالتالي:

- يبلغ سعر السهم في الصفقة 24.52 جنيه للسهم، وقد باعت الشركة 669 مليون سهم بما قيمته 16.4 مليار جنيه تقريبا.

- كما يلتزم المشتري بسداد 4.38 جنيه عن كل سهم، بإجمالي إضافي نحو 2.9 مليار جنيه ما يجعل القيمة الإجمالية للصفقة 19.3 مليار جنيه.