بسعر البنك.. الحكومة تتسلم قيمة بيع حصة من الشرقية للدخان بالدولار

كتبت-شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان اليوم الخميس، إن الشركة الإماراتية ستدفع قيمة صفقة بيع 30% من الشركة الشرقية للدخان بالدولار.

وكانت البورصة، أعلنت تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم الشركة الشرقية للدخان، بعدد 669 مليون سهم بقيمة 16.4 مليار جنيه، لصالح شركة جلوبال للاستثمار الإماراتية.

ووفق بيان قطاع الأعمال، فإنه تم حساب سعر الصفقة على أساس سعر الصرف لدى البنك المركزي المصري في اليوم السابق لتنفيذ الصفقة وهو الأربعاء، وبلغ سعر السهم في الصفقة 24.52 جنيه للسهم الواحد.

وكان وزير قطاع الأعمال، قال في بيان حينها، إنه بموجب الاتفاقية الموقعة اليوم تستحوذ شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومبانى) بمبلغ 625 مليون دولار بما يعادل مبلغ 19.3 مليار جنيه مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.