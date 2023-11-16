بمشاركة ايتيدا..افتتاح مقر جديد لشركة "Vehiclevo" الألمانية لتكنولوجيا السيارات

كتب- علاء حجاج:

شاركت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) في افتتاح المقر الجديد لشركة "Vehiclevo" الألمانية لبرمجيات وتكنولوجيا السيارات.

يأتي ذلك في إطار خطط الشركة التوسعية في مصر التي تنفذها بالتعاون مع الهيئة.

وقام المهندس حازم نبيل، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، نيابة عن المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي للهيئة بافتتاح المقر الجديد للشركة، وبحضور المهندس محمد أحمد، المدير العام لشركة "فيكيل ايفو" - (Vehiclevo)

حضر فعاليات الافتتاح عدد من قيادات الشركة في مصر وألمانيا ومسئولي الهيئة ولفيف من الباحثين والأكاديميين وممثلي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة.

وتعد شركة "فيكيل ايفو" أحد الشركات الألمانية الرائدة في حلول برمجيات وتكنولوجيا السيارات.

وتقدم شركة Vehiclevo مجموعة من الخدمات المتخصصة والحلول المبتكرة لعملائها من كبرى الشركات المصنعة للسيارات في العالم.

كما تأتي الشركة ضمن قائمة أهم موردي البرمجيات وتكنولوجيا السيارات. ويعمل بمركز شركة "فيكيل ايفو إيجيبت" في مصر نحو 75 مهندس متخصص في مجال اختبار برمجيات ووحدات التحكم الإلكتروني بالسيارات ECUs.

أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لإيتيدا على قدرة قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واجتذاب الشركات الرائدة في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مشيرا إلى حرص الهيئة على تعزيز مكانة مصر في مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات ذات القيمة المضافة.

ولفت الظاهر إلى أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص على توفير الكوادر المؤهلة لسد الطلب المتنامي على المجالات التكنولوجية عالية التخصص وتعمل على تدريب نحو 12 ألف متخصص خلال 3 سنوات في مجالات الانظمة المدمجة وتصميم الدوائر المتكاملة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات".

وترتكز أعمال شركة "Vehiclevo" التي تتخذ من مدينة ميونيخ الألمانية مقرا لها، على تطوير تكنولوجيا وحلول القيادة الذاتية، ومعمارية البرمجيات للحوسبة العالية الأداء، وأنظمة المعلومات والترفيه، والسيارات الكهربائية، وأنظمة تقنية المعلومات عن بعد، والأنظمة الرقمية لمقصورة القيادة.

وقال المهندس محمد أحمد، المدير العام لشركة "فيكيل ايفو"، إن المهندسين المصريين أظهروا جودة جيدة خلال العقدين الماضيين.

واضاف أن مصر تمتاز بجودة مناخ الأعمال وبالأخص بمجال تطوير برمجيات السيارات والتي تتوقع لها الشركة مستقبلًا مشرقًا، ولذلك قامت الشركة بإنشاء مركز متخصص في القاهرة لدعم المركز الرئيسي في ألمانيا والمشاركة في تقديم الحلول والخدمات لشركات صناعة السيارات.

وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" على اجتذاب المزيد من الشركات العالمية وتشجيع الشركات المحلية على الاستثمار في المجالات المتعلقة بمستقبل تكنولوجيا السيارات والأنظمة المدمجة وتصميم الإلكترونيات.

من جانبه، أكد المهندس حازم نبيل، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الظاهر على أن قدرات وكفاءة المهندسين المصريين وبالأخص المتخصصين في مجال برمجيات السيارات وتصميم أشباه الموصلات تجذب العديد من الشركات سواء العالمية والمحلية لإنشاء مراكز للتصميم والابتكار والبحث والتطوير في هذه المجالات الهامة والواعدة والتي تشهد نموًا غير مسبوق في مصر.

جدير بالذكر أن شركة "فيكيل ايفو" تتمتع بخبرة سوقية في صناعة تكنولوجيا السيارات لأكثر من 7 سنوات، وهي حاصلة على شهادة TISAX تبادل تقييم أمان المعلومات الموثوق به وهو تقييم وتبادل مشترك لقطاع السيارات، يعتمد على الاستبيان ISA لتقييم أمن المعلومات، الذي طورته مجموعة عمل VDA لأمن المعلومات، ويعتمد بدوره على الجوانب الرئيسية للمعيار الدولي ISO / IEC 27001 وتم تمديده ليشمل نموذج النضج.

وتعد شركة "فيكيل ايفو" شريك مطور لهندسة النظام المفتوح للسيارات "أوتوسار AUTOSAR" وهي شراكة عالمية من الشركات الرائدة في صناعة السيارات والبرمجيات تعمل على تطوير وإنشاء إطار برمجي موحد وبنية نظام إلكتروني مفتوح للتنقل الذكي.