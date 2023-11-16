خريطة الأسعار اليوم: انخفاض السكر وارتفاع الحديد والذهب

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار السكر في الأسواق اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الحديد، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسعر الذهب يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

سعر الذهب اليوم الخميس يعاود الارتفاع مع منتصف التعاملات

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس

انخفاض أسعار السكر والجبن الرومي في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

ارتفاع كبير لسعر حديد عز في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

تراجع طفيف بمتوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)