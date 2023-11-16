هل يستمر ارتفاع أسعار السجائر رغم الزيادات الأخيرة؟.. مسؤول يجيب

كتبت- شيرين صلاح:

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار السجائر لم تشهد تراجعا "في الأسواق على الرغم من الزيادات الأخيرة التي أعلنتها الشركات.

وأوضح إمبابي، أن السبب وراء ذلك هو عدم قلب نظام الهرم التوزيعي للسجائر، وعدم توزيع الشركات السجائر في البنزينات لكبح جماح الاحتكار من قبل بعض تجار الجملة.

وشهدت أسعار السجائر "في السوق الغير رسمية" ارتفاعات غير مسبوقة على مدار الأشهر السابقة، نتيجة تراجع كميات إنتاج الشركات من السجائر بالإضافة إلى التخزين والاحتكار من قبل بعض تجار الجملة.

وكانت شركات السجائر العاملة في مصر، رفعت أسعار منتجاتها خلال الأسبوع الجاري، مع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة ما يسمح للشركات بزيادة الأسعار بعد رفع شريحة الضريبة.

وتضمنت الشركات المعلنة لزيادة الأسعار، شركة الشرقية ايسترن كومباني المصنعة لسجائر كليوباترا، وشركة فيليب موريس مصر التي تنتج سجائر مارلبورو وإل إم وميريت تحت العلامة التجارية "المتحدة للتبغ" وكذلك شركتي جي تي آي والمنصور.

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