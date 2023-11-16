انخفاض أسعار السكر والجبن الرومي في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار السكر والجبن الرومي، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفع سعر كيلو الجبن الأبيض، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ 31.32 جنيه، بزيادة 42 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 40.05 جنيه، بارتفاع 63 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.95 جنيه، بزيادة 5 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 61.7 جنيه، بانخفاض 98 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 34.32 جنيه، بتراجع 2.22 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.08 جنيه، بتراجع 41 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 49.09 جنيه، بتراجع 49 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 78.41 جنيه، بتراجع 31 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.26 جنيه، بزيادة 10 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 313.12 جنيه، بانخفاض 7 قروش.

كيلو الدواجن الطازجة: 94.68 جنيه، بانخفاض 22 قرش.

كيلو الأرز السائب: 25.74 جنيه، بانخفاض 37 قرشا.

كيلو الفول السائب: 41.52 جنيه، بتراجع 51 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 110.51 جنيه، بزيادة 2.91 جنيه

كيلو الجبن الرومي: 223.75 جنيه، بتراجع 2.16 جنيه.

لتر اللبن السائب: 23.54 جنيه، بتراجع 58 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 62.7 جنيه، بانخفاض 12 قرشا.